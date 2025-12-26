¡SEP alarga vacaciones! Será el lunes 12 de enero de 2026

diciembre 26, 2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una modificación en la fecha de regreso a clases para el inicio de 2026, una vez concluidas las vacaciones de invierno que actualmente se encuentran en curso. La información fue dada a conocer a través del Calendario Escolar 2025-2026, el cual es aplicable para los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

El ajuste generó dudas entre madres, padres y estudiantes, principalmente sobre el día exacto en que se retomarán las actividades escolares, el cual será el lunes 12 de enero de 2026.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de invierno concluyen el miércoles 7 de enero de 2026, un día después de la celebración del Día de Reyes. Esta fecha marca el cierre formal del periodo vacacional correspondiente al receso de fin de año para los alumnos de educación básica.

Sin embargo, la conclusión de las vacaciones no coincide con el regreso inmediato de los estudiantes a las aulas.

La Secretaría de Educación Pública informó que el regreso a clases no se realizará el miércoles 7 de enero debido a la realización del Taller Intensivo para Personal Docente. Este taller se llevará a cabo del miércoles 7 al viernes 9 de enero, por lo que durante esos días no habrá actividades escolares para los alumnos.

El Taller Intensivo forma parte de las actividades establecidas en el calendario escolar y está dirigido exclusivamente al personal docente. Con base en lo establecido por la SEP en el Calendario Escolar 2025-2026, el nuevo regreso a clases para los estudiantes será el lunes 12 de enero de 2026.

Esa fecha marca el reinicio oficial de las actividades académicas para los niveles de preescolar, primaria y secundaria en México. El ajuste implica una extensión de las vacaciones de invierno más allá de la fecha originalmente considerada por algunos padres de familia.

Una vez que los alumnos regresen a clases el lunes 12 de enero, no se contemplan más días de descanso inmediato dentro del calendario escolar. El siguiente día sin actividades para los estudiantes será el viernes 30 de enero, cuando se lleve a cabo una sesión del Consejo Técnico Escolar.

Durante esa jornada, las escuelas de educación básica no tendrán clases para los alumnos, conforme a lo establecido por la SEP.

¿Cuándo serán las vacaciones de Semana Santa 2026?

Después del periodo de invierno, el siguiente bloque vacacional programado corresponde a las vacaciones de Semana Santa 2026. De acuerdo con el calendario oficial, este periodo de asueto se llevará a cabo del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril.

Durante esas dos semanas se suspenderán las actividades escolares para los estudiantes de educación básica en todo el país.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

La Secretaría de Educación Pública también estableció la fecha oficial de conclusión del ciclo escolar 2025-2026. Según el calendario vigente, el ciclo escolar culminará el miércoles 15 de julio, fecha en la que finalizan formalmente las actividades académicas.

Te puede interesar: Estas son las seis playas contaminadas con heces fecales en las que no debes nadar en estas vacaciones de invierno

Esta fecha aplica para los niveles de preescolar, primaria y secundaria contemplados en el calendario escolar oficial.