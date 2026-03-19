Pide Manlio Fabio Beltrones un tope en la ley que impida que una sola fuerza política cambie la Constitución

marzo 18, 2026

Morena puede modificar la Constitución sin escuchar a la oposición, para Manlio Fabio Beltrones, del PRI, la Reforma Electoral debería terminar con la sobrerrepresentación.

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