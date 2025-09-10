Recuento en Poza Rica revierte triunfo de Emilio Olvera; Morena tomaría la alcaldía

septiembre 10, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El alcalde electo de Poza Rica, Emilio Olvera (MC), reconoció que, tras la apertura de 33 de los 51 paquetes electorales ordenada por tribunales locales y federales, ha perdido 719 votos, lo que revertiría el triunfo que obtuvo en las urnas el pasado 1 de junio y colocaría en la delantera a la candidata de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.

A las afueras de las instalaciones donde se realiza el recuento voto por voto, Olvera acusó que se está consumando un “fraude electoral” en Poza Rica y amagó con recurrir a instancias jurisdiccionales para exigir que solo se tomen en cuenta las actas de escrutinio y cómputo, o en su defecto, que se anule la elección por las irregularidades detectadas.

“Hoy se está consumando este fraude electoral. Déjenme comentarles y precisarse: según el último dato que tengo, de 33 casillas que han abierto, Morena ha recuperado 36 votos y a nosotros nos han anulado 719. Si continuamos con esa tendencia, ellos van a terminar ganando con alrededor de mil 200 votos”, declaró el emecista.

Olvera calificó el recuento como ilegal y amañado, y denunció que busca torcer la voluntad popular. Recordó que en la elección del 1 de junio obtuvo 15,384 votos, contra 14,714 de la morenista, una diferencia de apenas 670 sufragios.

El alcalde electo convocó a la ciudadanía a movilizarse en defensa del voto: “La gente de Poza Rica no quiere la continuidad del pulpo Remes. Vamos a exigir que se haga valer la democracia y que, en todo caso, se anulen las elecciones y se repitan. Están en grave peligro las libertades en nuestro país”.

Asimismo, responsabilizó a funcionarios del gobierno estatal y federal, así como a operadores de Morena, de cualquier acto de violencia que pudiera derivarse del descontento social por lo que considera un intento de imponer a un candidato.

“Poza Rica vive una crisis de gobernabilidad y de inseguridad terrible, al igual que el estado de Veracruz”, advirtió.