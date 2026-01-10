Esperan normalización en la recolección de basura a mediados de enero en Xalapa

enero 10, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El volumen de residuos sólidos que se recolecta diariamente en la capital del estado comenzará a estabilizarse a mediados del mes de enero, una vez superado el incremento generado por las celebraciones decembrinas, informó el secretario general del sindicato de Limpia Pública, Guillermo Caballero de Jesús.

El dirigente sindical explicó que durante el mes de diciembre, pese a los llamados a la ciudadanía para una disposición responsable de los desechos, la cantidad de basura aumentó hasta en un 30 por ciento, situación que aún se mantiene en los primeros días del presente mes.

Indicó que colonias como la Reserva, Santa Bárbara y Miguel Alemán continúan registrando altos niveles de generación de residuos, sin que hasta el momento se observe una reducción significativa.

Precisó que, cuando el promedio diario es de aproximadamente 450 toneladas, en semanas recientes se han recolectado hasta 500 toneladas, lo que representa un excedente de entre 30 y 50 toneladas por día.

Caballero de Jesús aclaró que el personal no ha implementado un “toque de campana”, sino que realiza recorridos extraordinarios para recoger basura que permanece en la vía pública o que es sacada fuera de horario, con el fin de mantener en condiciones adecuadas las calles de la ciudad.