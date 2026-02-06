Así funcionará el PREP en la elección extraordinaria de Tamiahua

febrero 6, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó la designación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como ente auditor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la elección extraordinaria de Tamiahua.

En sesión ordinaria, se avaló el acuerdo en el que se detalla que se invitó a cinco instituciones educativas a participar como auditoras; sin embargo, solo la UNAM respondió a la convocatoria y presentó una propuesta económica.

En ese sentido, la Facultad de Estudios Superiores Aragón apoyará en la revisión de la operatividad del PREP, por lo que recibirá un pago de 208 mil pesos, IVA incluido, por el servicio prestado al órgano electoral.

En la misma sesión, el Consejo General validó el mecanismo mediante el cual fluirá la información de los resultados preliminares de la elección extraordinaria para la selección de la alcaldesa o alcalde y la síndica o síndico.

Cabe recordar que el 30 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección municipal de Tamiahua, luego de determinar que la entonces alcaldesa electa, Citlali Medellín Careaga, rebasó los topes de gastos de campaña.

Derivado de esa resolución, el Congreso de Veracruz emitió la convocatoria para la elección extraordinaria, la cual se llevará a cabo el 29 de marzo de 2026, mientras que desde el 9 de enero inició la organización del nuevo proceso comicial.

El PREP empezará a fluir a las 19:00 horas del 29 de marzo

Como parte del Proceso Técnico Operativo del PREP, se determinó que la publicación de los resultados preliminares de las 37 casillas iniciará a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro) del domingo 29 de marzo de 2026.

La última actualización de datos, imágenes y bases de datos de los Resultados Electorales Preliminares se realizará a las 19:00 horas (tiempo del centro) del lunes 30 de marzo de 2026, o bien, cuando el 100 por ciento de las actas PREP esperadas hayan concluido los procedimientos establecidos en el Proceso Técnico Operativo.

Asimismo, se estableció que la información será actualizada con al menos cuatro cortes por hora, es decir, cada 15 minutos, desde el inicio de la publicación y hasta el cierre del programa, tanto en datos e imágenes como en las bases de datos que contengan los resultados preliminares.

Al fijar su posicionamiento sobre ambos temas, el consejero electoral Fernando Ramos señaló que la designación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM responde a una triple exigencia autoimpuesta por el OPLE: experiencia probada, capacidad técnica y cumplimiento normativo.

“Basamos nuestra decisión en la certeza que brinda recurrir a una institución que ha blindado con éxito las elecciones de este Organismo en cinco ocasiones previas. Hablamos de un ente académico que acumula la experiencia de ocho procesos electorales a nivel nacional.

“Esta decisión satisface la imperiosa necesidad de seguridad que exige la ciudadanía de Tamiahua. Al aprobar este acuerdo, garantizamos que el sistema informático será sometido a las más estrictas pruebas de estrés y a ataques de denegación de servicio, con lo cual certificamos que la caja fuerte de los resultados sea, a todas luces, inviolable”, planteó.