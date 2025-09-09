“Pues la oposición… esos pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica”, responde Adán Augusto tras caso de huachicol fiscal

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, se pronunció sobre la polémica en torno al caso de huachicol fiscal que involucra a algunos elementos de la Marina y las solicitudes de la oposición para que se investigue al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, López Hernández señaló que se trata de una investigación en curso y destacó la importancia de mantener la cautela:

“Primero, el fiscal y el Ministerio Público están obligados a guardar la secrecía de las investigaciones; hay que esperar y seguramente se investigará, en todos los casos, hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Sobre la insistencia de la oposición en que se investigue al exmandatario, López Hernández lanzó un comentario:

“Pues la oposición… eso pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica, a ver si se les hace el milagro”

Por su parte, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, afirmó que las investigaciones sobre corrupción y huachicol fiscal deben ir hasta el fondo y que los responsables deben ser castigados.

“Se tiene que castigar y esa sería la diferencia”, señaló Castillo, subrayando que el combate a la corrupción no es solo un lema, sino un principio de acción: “No mentir, no robar y no traicionar no es un simple lema, sino que se trata de castigar a quienes estén involucrados en algún delito”.

La senadora destacó que las indagatorias deben llegar hasta donde sea necesario, con el objetivo de esclarecer los casos y garantizar que quienes cometan delitos paguen las consecuencias, “tope donde tope”.