Protección Civil Xalapa emite recomendaciones por frío y fiestas de fin de año 

diciembre 31, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con motivo de las celebraciones de fin de año, el director de Protección Civil de Xalapa, Enrique Fonseca Martínez, exhortó a la población a celebrar con responsabilidad y seguir medidas básicas de prevención para evitar accidentes.

El funcionario recomendó que, en caso de salir a festejar fuera de casa, se designe a una persona que no consuma alcohol.

“Si voy a salir y voy a festejar en otro lugar que no sea mi casa, podamos designar a una persona que sea la que nos lleve y nos traiga, y se mantenga sin consumir ningún tipo de bebidas”, señaló.

Indicó que durante estas fechas aumentan los accidentes viales, por lo que pidió mantener el orden y evitar conductas de riesgo. También sugirió no desvelarse en exceso y cenar a una hora adecuada.

“Si no estoy acostumbrado a desvelarme, mejor cenar a buena hora para tener una buena digestión”, expresó.

Fonseca Martínez alertó sobre el descenso de temperaturas que se registra en la región, derivado de heladas y la caída de nieve en el Cofre de Perote, por lo que llamó a la población a abrigarse bien.

“Se había manejado una temperatura de entre siete y nueve grados, pero el factor de congelación nos puede dar una sensación de hasta cinco grados el día de hoy”, indicó.

Asimismo, reiteró el llamado a evitar el uso de pirotecnia, ya que su quema está prohibida en Xalapa.

“La recomendación es evitar la quema de pirotecnia; aunque sea pequeña, siempre va a haber un detonante que puede generar un riesgo para quien la usa y para los vecinos”, advirtió.

Recordó que Protección Civil mantiene atención permanente y puso a disposición de la ciudadanía el número 228 890 0794, disponible las 24 horas del día, y deseó a las y los xalapeños una entrada de año nuevo segura y en armonía.