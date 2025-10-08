Protección Civil prestará atención especial a zonas de peligro ante temporal de lluvias: Enrique Fonseca

octubre 8, 2025

Redacción/Xalapa. El director de Protección Civil Municipal en Xalapa, Enrique Fonseca Martínez, en entrevista para En Contacto, hizo un llamado a la población a estar atentos a las indicaciones de Protección Civil debido al temporal de lluvias qué se estará suscitado desde este miércoles hasta el domingo.

Recordó que la suspensión de clases se hizo efectiva tanto para escuelas públicas como para privadas, por lo que los menores no tienen motivios por los cuales deban salir a exponerse a la calle. Así mismo, se dará especial vigilancia en las zonas de riesgo.