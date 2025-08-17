Propone diputado ajustar costo de expedición por copias certificadas

agosto 17, 2025

• Plantea seguir el principio de proporcionalidad y equidad expuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Xalapa, Ver., 14 de agosto de 2025.- Con el objetivo de contribuir a la disminución del gasto público derivado de la expedición de copias certificadas por dependencias de Gobierno, el diputado Héctor Yunes Landa, presentó ante la Diputación Permanente una Iniciativa de decreto para reformar diversos artículos del Código de Derechos para el Estado de Veracruz.

En la exposición de motivos, el legislador explicó que actualmente el Código de Derechos del Estado de Veracruz contempla un costo aproximado, por hoja de copia certificada, de 0.2651 Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 30 pesos, “lo que atenta contra el principio de Constitucional de proporcionalidad y equidad tributaria referido en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna”.

La iniciativa, dijo Yunes Landa, plantea “ajustar el costo de las copias certificadas a 0.0212 UMA por hoja, es decir, aproximadamente 2.40 pesos, como ya se prevé en el artículo 62, fracción I, del Código de Derechos para copias simples”.

Al respecto, detalló que dicha propuesta es equiparable, e incluso mayor, al precio de las copias adquiridas en establecimientos comerciales, de esta forma, dijo, “el costo adicional que implica la certificación, corresponde a la responsabilidad del Estado”.

“Debemos facilitar la tramitología institucional y fortalecer la economía de los ciudadanos y pequeños contribuyentes, como una forma de modernizar la administración pública”, concluyó.

Para su estudio, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.