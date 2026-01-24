Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza entrega de 200 viviendas del INFONAVIT en Veracruz

enero 23, 2026

Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, 23 de enero de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Veracruz la entrega de 200 casas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, con el que se construirán durante el sexenio en todo el país 1.8 millones de viviendas destinadas a quienes ganan hasta dos salarios mínimos, lo que significa que por el bien de todos, primeros los que menos tienen.

“En este programa de Vivienda se muestra que queremos apoyar a quien no había tenido acceso históricamente a una vivienda, como quien construye una vivienda que ahora tiene derecho a ser propietario de la vivienda que construyó. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca».

“Por eso el programa de Vivienda para el Bienestar apoya a quien menos tiene, al trabajador que gana entre uno y dos (salarios mínimos). Si ganan más también pueden acceder a créditos del Infonavit, que también sigue dando créditos o si ya tienen vivienda y quieren mejorar su vivienda pueden acceder a los créditos de Mejoravit para poder mejorar la vivienda en la que viven, así que como ven, son muchos más beneficiarios que los 1.8 millones”, destacó desde el desarrollo Bosques de Río Medio ubicado en Veracruz.

Recordó que, con Vivienda para el Bienestar, el Infonavit reestructuró 4.8 millones de créditos impagables que durante los 36 años del periodo neoliberal fueron diseñados con mucha corrupción y en beneficio de los desarrolladores inmobiliarios. Por ello se realizaron quitas, reducciones y liquidaciones, sin afectar las finanzas del Infonavit.

“Son 1.8 millones de viviendas y además todos los créditos impagables, se están, más bien ya se resolvieron todos los créditos impagables”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que Vivienda para el Bienestar es muestra de que la Cuarta Transformación lleva en el nombre justicia para los trabajadores, para las mujeres, para todas las mexicanas y mexicanos.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Veracruz, donde la meta sexenal son 102 mil viviendas, de las cuales 40 mil ya presentan avances. Resaltó que este día también se benefició a 20 familias con ajustes en sus créditos, además de que se entregarán 20 liberaciones, 500 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y 500 constancias de liquidación del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que en el estado tienen una meta de construcción de 60 mil viviendas, de las que ya se tienen 40 mil a través de 21 proyectos contratados en Veracruz, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Mariano Escobedo, Misantla, Perote, Poza Rica, Pueblo Viejo, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tuxpan y Soconusco. Precisó que ya están en construcción 17 mil 300 inmuebles, lo que representa un avance del 43 por ciento y en el primer semestre de este año iniciarán los trabajos para el 57 por ciento restante. Además, informó que están en proceso de recuperación 19 proyectos que suman 16 mil casas, a través de ello, destacó, este año se proyecta que iniciará la construcción del 93 por ciento de la meta sexenal para la entidad.

En el desarrollo Bosques de Río Medio, donde se proyectan mil 40 viviendas, se entregan 200 de 280 ya terminadas. Asimismo, explicó que mensualmente se entregarán en promedio 110 viviendas hasta agosto, y señaló que el 75 por ciento de la vivienda se entrega a jóvenes con seis meses cotizando en el Infonavit.

De los 4.8 millones de créditos impagables que fueron reestructurados a nivel nacional, 201 mil corresponden a Veracruz: 140 mil con quitas y reducción de interés y saldo; 52 mil con reducción de saldo y 9 mil con liquidaciones. Mientras que se otorgarán 67 mil créditos de mejoramiento de vivienda: en 2025 se entregaron 8 mil 600 y en 2026 la meta es de 12 mil créditos. Romero Oropeza abundó que se han liberado 7 mil hipotecas en beneficio de las veracruzanas y veracruzanos.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, celebró la entrega de viviendas, la cual demuestra que la Cuarta Transformación llegó al municipio. El beneficiario, Rolando Hernández García, agradeció a la Presidenta por la entrega de su vivienda y destacó que con ella hoy tiene una casa digna.