Presencia de Guardia Nacional reduce robos en Cumbres de Maltrata

enero 31, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El alcalde de Córdoba, Manuel Alonso Cerezo, aseguró que el robo a transportistas en las carreteras que conectan hacia la Ciudad de México, especialmente en las Cumbres de Maltrata, han disminuido en un 20 por ciento.

En entrevista, el edil reconoció que el problema persiste, pero consideró que el gobierno federal y el Estado han implementado medidas para combatir el delito y mejorar las condiciones para la actividad comercial y el tránsito de mercancías por la zona centro del Estado.

“Sí hay ese problema en esa zona, pero el gobierno ya está trabajando para ir quitándolo y para que la actividad comercial se dé bien. Ya se está atendiendo”, expresó.

Alonso Cerezo destacó que el reforzamiento de la vigilancia es visible, particularmente en tramos estratégicos como las Cumbres de Maltrata, donde se ha incrementado la presencia de la Guardia Nacional.

“Por donde voltees hay patrullas. La vigilancia ya está más aplicada y va disminuyendo. Yo, como transportista, te puedo decir que ha disminuido un 20 por ciento por lo menos”, afirmó.

Cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, al cierre de 2025, Veracruz se ubicó entre las cinco entidades con mayor incidencia de robo de equipo pesado asegurado, al registrar 723 robos en vialidades.

A nivel nacional, datos de la Guardia Nacional señalan que el robo de carga presentó una reducción del 21.5 por ciento; sin embargo, en Veracruz el comportamiento fue mixto. Mientras las denuncias ante el fuero federal mostraron una disminución, el robo con violencia en carreteras estatales se mantuvo en niveles críticos.

De acuerdo con los reportes oficiales, en la zona centro del país que conecta Veracruz con Puebla, el 81 por ciento de los atracos se cometieron con violencia extrema, lo que mantiene a este corredor como uno de los más riesgosos para el transporte de carga.