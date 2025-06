Juez prohíbe uso de Guardia Nacional en Los Ángeles

Un juez federal ordenó a Donald Trump devolver el control de la Guardia Nacional a California, además calificó de ilegal su despliegue en Los Ángeles con fines migratorios.

La Casa Blanca debe entregar el mando al gobernador Gavin Newsom antes del mediodía del viernes 13 de junio.

El juez Charles Breyer dijo que Trump violó la Constitución al activar la Guardia Nacional sin permiso estatal. La administración puede apelar, pero la restricción es inmediata.

Breyer prohibió temporalmente el uso de la fuerza militar estatal en Los Ángeles y fijó una audiencia para el 20 de junio para decidir si la medida será permanente.

BREAKING: The court just confirmed what we all know — the military belongs on the battlefield, not on our city streets.



This win is not just for California, but the nation.



It's a check on a man whose authoritarian tendencies are increasing by the day.



