Por paro estudiantil: UV retomará clases en línea en Humanidades 

noviembre 8, 2025

Las instalaciones están tomadas desde el 24 de octubre

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– A través de un comunicado, la Universidad Veracruzana (UV) anunció una serie de medidas académicas extraordinarias para garantizar la continuidad escolar en la Unidad Académica de Humanidades (UAH).

La medida se implementó ante el paro de estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones, como una medida de solidaridad con la comunidad universitaria de Poza Rica–Tuxpan, afectada por las inundaciones del Disturbio Tropical 90E.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría Académica, el rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez sostuvo el 5 de noviembre una cuarta reunión con representantes estudiantiles en paro.

En el encuentro reiteró la disposición institucional al diálogo y el compromiso con fortalecer la cultura de prevención del riesgo, no obstante, no se lograron acuerdo para levantar el paro.

Clases en línea a partir del 10 de noviembre

La UV informó que, ante el riesgo de perder el periodo escolar que concluye el 3 de diciembre de 2025, y para evitar afectaciones como la interrupción de evaluaciones, tutorías, becas, procesos de titulación y movilidad estudiantil, se determinó que:

• Las clases de todos los programas educativos adscritos a la UAH se impartirán en modalidad en línea a partir del lunes 10 de noviembre, mientras las instalaciones permanezcan tomadas por el estudiantado.

• Las direcciones de las facultades de Antropología, Filosofía, Historia, Idiomas, Letras Españolas y Sociología en Xalapa deberán establecer mecanismos de acompañamiento, calendarización y evaluación que garanticen la continuidad académica y la recuperación de contenidos del periodo agosto 2025–enero 2026.

UV reitera apertura al diálogo

La institución insistió en su disposición al diálogo permanente con la comunidad universitaria y llamó a estudiantes, docentes, personal administrativo, técnico y de confianza a mantenerse atentos a los canales oficiales para nuevas indicaciones.

Asimismo, puso a disposición de la comunidad enlaces oficiales con información sobre el seguimiento al paro y las estrategias de continuidad académica:

• Seguimiento al paro de Humanidades:

https://www.uv.mx/humanidades/files/2025/10/3110-Seguimiento-y-atencion-al-paro-y-toma-de-instalaciones-de-la-Unidad-Academica-de-Humanidades.pdf

• Estrategias de continuidad en la región Poza Rica–Tuxpan:

https://www.uv.mx/secretariaacademica/estrategiasdecontinuidad