Por invasión de predio, vecinos bloquean avenida frente a FGE

julio 9, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Por la invasión de un predio de tres hectáreas, pobladores de la colonia Campo de Tiro protestaron y bloquearon la avenida Arco Sur, frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los quejosos cerraron la vialidad con dirección a Lomas Verdes, donde denunciaron que no hay avances en las investigaciones para que haya justicia en el caso.

El terreno se ubica a un kilómetro del relleno sanitario de la capital veracruzana, donde fue reportada una invasión desde hace cuatro años y hasta el momento no ha procedido contra los responsables.

Se trata de la carpeta de investigación 2603/2023. El señor Félix Eloy Mejía Díaz dijo ser el único dueño del terreno, el cual permanece invadido.

Los invasores construyeron casa de concreto y ya suman diez, por ello, los dueños del predio se vieron en la necesidad de manifestarse.

“Me invadieron el terreno unas personas y tengo la documentación en mano, soy el único dueño. Contestó el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Ejido que la parcela es mía, sin embargo, las personas me invadieron”, enfatizó.

Recordó que salió de la ciudad para trabajar, pero al regresar notó que el terreno ya había sido apropiado y cuando hizo los reclamos se generó la violencia.

“Se me ponen agresivos, me intentaron amarrar, me han intentado agredir con machetes y más cosas”, relató Félix Eloy.

El terreno fue invadido en un principio por tres familias; sin embargo, al momento ya suman 20 y el problema ha crecido con el paso de los años.