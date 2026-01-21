Solo 2 de cada 10 carpetas de investigación se judicializan en la FGE

enero 21, 2026

Xalapa, Ver.- Al dar a conocer los resultados del trabajo realizado durante 2025 por su antecesora, la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que solo dos de cada diez carpetas de investigación iniciadas lograron judicializarse.

Durante su comparecencia ante diputadas y diputados locales, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que, del total de carpetas judicializadas, tres de cada diez derivaron en un auto de vinculación a proceso.

Explicó que las siete fiscalías regionales —Tantoyuca, Tuxpan, Córdoba, Xalapa, Veracruz, Cosamaloapan y Coatzacoalcos— reportaron el inicio de 75 mil 556 carpetas de investigación por delitos diversos, de las cuales 15 mil 892 fueron judicializadas, se obtuvieron 4 mil 946 autos de vinculación a proceso y 2 mil 380 sentencias condenatorias.

En materia de atención a víctimas, informó que durante 2025 se brindó atención a 98 mil 449 personasque solicitaron información, seguimiento o intervención ministerial. Derivado de ello, se iniciaron 18 mil 443 carpetas de investigación por delitos relacionados con violencia familiar, sexual, de género, contra la niñez, la familia y trata de personas, de las cuales se determinaron 16 mil 310.

En cuanto al delito de feminicidio, la fiscal señaló que se judicializaron 48 carpetas de investigación, se obtuvieron 30 sentencias condenatorias y se logró la detención de 46 personas. Además, como parte del Programa Alerta AMBER Veracruz, se emitieron 259 alertas, de las cuales 200 fueron desactivadas, mientras que 59 menores continúan en calidad de no localizados.

Respecto al combate al secuestro, Jiménez Aguirre informó que se logró la liberación de 30 víctimas: 17 mediante operativos policiales, 10 por negociación y 2 por escape. En ese mismo año se iniciaron 32 carpetas de investigación por secuestro, de las cuales 15 derivaron en procesos penales. Asimismo, se obtuvieron 53 sentencias condenatorias contra 128 personas, con penas que van de 50 a 140 años de prisión.

Añadió que se realizaron 95 detenciones por secuestro, 45 en flagrancia y 50 mediante órdenes de aprehensión.

En el combate a la extorsión, la FGE atendió 47 casos de extorsión directa, con 51 víctimas; obtuvo 11 órdenes de aprehensión contra 26 probables responsables, de las cuales 16 ya fueron ejecutadas, y logró la detención de 49 personas mediante operativos policiales. Como medida preventiva, se gestionó la inhabilitación de 4 mil 756 líneas telefónicas utilizadas para la comisión de este delito.

La fiscal destacó que, en los primeros 45 días de su gestión, se puso en marcha la ventanilla única virtual para la solicitud de órdenes de cateo y otras diligencias sujetas a control judicial, lo que permitirá a las y los fiscales obtener autorizaciones en cuestión de minutos.

En ese periodo, se gestionaron y ejecutaron 140 órdenes de cateo, que derivaron en 90 detenciones y el aseguramiento de mil 732 indicios, entre droga, armas de fuego y equipo táctico. Además, se liberaron 13 órdenes de aprehensión y se obtuvieron 74 vinculaciones a proceso.

También se cumplimentaron 264 órdenes de aprehensión por diversos delitos, se lograron 489 vinculaciones a proceso y 225 sentencias condenatorias.

Finalmente, aseguró que a su llegada a la FGE se inició una revisión de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el organismo estatal, aceptando en este periodo las recomendaciones 143/2025, 142/2025 y 79/2025.