Mañana será un día estable y seco en gran parte de México

enero 15, 2026

El pronóstico del tiempo para mañana en México indica un día mayormente estable, con cielos despejados o parcialmente nublados y una ausencia casi total de lluvias en la mayor parte del país, según datos de Gramodo.

Las condiciones atmosféricas favorecerán contrastes térmicos marcados entre el día y la noche, especialmente en regiones del norte y del altiplano, donde las madrugadas serán frías y las tardes templadas o cálidas.

En términos generales, se esperan vientos débiles a moderados y una humedad controlada en la mayor parte del país, lo que permitirá una sensación térmica agradable durante el día.

Las probabilidades de precipitación se mantienen prácticamente en cero en la mayoría de las ciudades, con algunas excepciones puntuales en zonas del sureste.

Norte del país: mañanas frías y tardes templadas

En los estados del norte, el ambiente será fresco a frío durante las primeras horas del día. Ciudades como Chihuahua y Ciudad Juárez registrarán mínimas cercanas a los 1 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 18 y 23 °C.

En Hermosillo y Mexicali, el termómetro subirá con mayor fuerza durante la tarde, alcanzando valores de hasta 30 °C, aunque con noches frescas.

Saltillo y Zacatecas también presentarán contrastes térmicos importantes, con mínimas bajas y tardes agradables, ideales para actividades al aire libre, siempre considerando el abrigo matutino.

Centro de México: clima estable y templado

En la región centro, el tiempo se mantendrá seco y con temperaturas moderadas. Aguascalientes, Guanajuato, León y San Luis Potosí tendrán máximas entre 20 y 25 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta valores cercanos a los 1–4 °C en zonas más elevadas.

En Puebla y Toluca, el ambiente será fresco, con máximas que oscilarán entre 16 y 22 °C. Las condiciones de estabilidad atmosférica favorecerán cielos despejados durante gran parte del día.

Occidente y Pacífico: ambiente cálido sin lluvias

En el occidente, Guadalajara y Zapopan presentarán temperaturas agradables, con máximas cercanas a los 24 °C y mínimas alrededor de los 14 °C.

En la franja del Pacífico, Colima, Tepic y La Paz registrarán un ambiente más cálido, con valores máximos entre 26 y 29 °C, sin probabilidad de lluvia.

Culiacán será una de las ciudades más calurosas del día, con temperaturas que podrían alcanzar los 34 °C, manteniendo un tiempo seco y estable.

Sur y sureste: calor moderado y humedad variable

En el sur del país, Chilpancingo, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez tendrán temperaturas máximas entre 23 y 27 °C, con mañanas frescas.

En la península de Yucatán, Mérida y San Francisco de Campeche disfrutarán de un clima cálido y seco, con máximas cercanas a los 28 °C.

Villahermosa y Chetumal presentarán mayor humedad, aunque sin lluvias relevantes. Xalapa será la excepción, con alta probabilidad de nubosidad y humedad elevada, lo que podría generar una sensación más fresca durante el día.

Pronóstico del tiempo mañana en la capital

En la capital del país, Ciudad de México, el pronóstico indica un día estable y sin lluvias.

La temperatura máxima alcanzará los 21 °C y la mínima descenderá hasta los 7 °C. El viento será ligero, con una velocidad aproximada de 10 km/h, y la humedad se mantendrá alrededor del 60 %.

Durante la mañana y la noche el ambiente será fresco, mientras que al mediodía y primeras horas de la tarde se espera una sensación templada y agradable.

La visibilidad será buena y el índice UV se mantendrá bajo, por lo que el día será favorable para actividades al aire libre en la capital.