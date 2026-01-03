Llaman a no bajar la guardia porque Frentes fríos van a continuar

enero 3, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Aunque la actual temporada invernal ha registrado menor impacto de frentes fríos en Veracruz, autoridades estatales llamaron a la población a no bajar la guardia, ya que estos sistemas continuarán presentándose en las próximas semanas.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del estado, de los 12 frentes fríos que en promedio afectan a Veracruz entre septiembre y enero, hasta el momento solo seis han tenido incidencia directa en la entidad.

La meteoróloga Itzel López Ortiz explicó que, a nivel nacional, ya se han contabilizado 25 frentes fríos, número superior a lo previsto inicialmente; sin embargo, la mayoría de estos sistemas se desplazó hacia otras regiones del país, sin impactar de forma significativa al territorio veracruzano.

Indicó que únicamente seis frentes fríos lograron cruzar desde Tamaulipas hacia Veracruz, cifra inferior a la media histórica, lo que ha dado como resultado una temporada invernal menos intensa en el estado.

No obstante, advirtió que durante enero se espera el ingreso de nuevos frentes fríos, de los cuales al menos cinco podrían influir en Veracruz, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, protegerse de las bajas temperaturas y seguir las indicaciones de Protección Civil.