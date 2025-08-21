Por ‘falta de pruebas’, INE exonera a Pío López Obrador por recibir dinero para elección de 2020

agosto 21, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En sesión extraordinaria, este jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) exoneró a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el caso de la recepción de dinero en efectivo que supuestamente habría sido destinado en 2020 a la campaña de Morena en Chiapas. En sesión extraordinaria, el Consejo General concluyó que no existían elementos suficientes para sancionar, debido a la falta de información proveniente de otras instancias.

Durante la discusión, la consejera electoral Carla Humphrey señaló que las pruebas disponibles no permitían comprobar un financiamiento ilícito. “No hay rastro bancario, no hay rastro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”, explicó.

Por su parte, el consejero Jaime Rivera puntualizó que el INE no tiene facultades de investigación equivalentes a las de las autoridades especializadas. “El instituto no cuenta con elementos para resolver en un sentido diferente a la determinación de la fiscalía”, indicó. Ante ello, la Unidad Técnica de Fiscalización del organismo electoral concluyó que los hechos conocidos no constituían pruebas jurídicas sólidas.

El caso se remonta a agosto de 2020, cuando se difundió un video en el que Pío López Obrador aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, entonces titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. En la grabación, León hace referencia a “uno”, sin precisar que se tratara de dinero, aunque en otro encuentro previo se escucha la frase “aquí te traigo 400” al entregarle un paquete amarillo.

En este, el hermano del entonces presidente habría recibido alrededor de 1.4 millones de pesos en 2015 para apoyar a Morena en Chiapas. Sin embargo, estas versiones nunca pudieron ser verificadas a través de documentación bancaria o fiscal.

Sobre el hecho, el propio Pío López Obrador reconoció la recepción del dinero, aunque negó que se tratara de recursos para su hermano. “No se hizo nada con esos recursos. Fueron aportaciones para apoyar al movimiento. Que no se confunda con apoyar a un partido político”, sostuvo en su momento.

Con la decisión de este jueves del INE, el caso quedó totalmente cerrado y pasará al archivo del Instituto.