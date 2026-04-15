Se revisarán murales de palacio de gobierno para darles acciones de conservación

Se revisarán murales de palacio de gobierno para darles acciones de conservación

abril 15, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En el marco de la rehabilitación que se lleva a cabo de las instalaciones del Palacio de Gobierno, se prevé por parte de la Secretaría de Cultura la conservación de los murales, informó la titular, Xóchitl Molina González.

La funcionaria estatal dijo que derivado de los trabajos que se realizan en Palacio, los murales tienen polvo, por lo que habrá que intervenirlos de manera profesional.

“Se va a revisar la restauración de los murales pero primero debe concluir la remodelación del Palacio, ya después se harán los trabajos necesarios”, afirmó.

La funcionaria destacó que las obras del Palacio de Gobierno continúan avanzando y que los murales de Peredo García forman parte del valor artístico y patrimonial que embellece el recinto histórico.

Asimismo, tras la muerte del maestro Melchor Peredo, ocurrido el pasado 8 de abril, Molina González anunció que la Secretaría de Cultura de Veracruz prepara un libro en homenaje póstumo al muralista.

La funcionaria estatal destacó que el artista dejó una profunda huella en Veracruz, al considerar que gran parte de su vida y obra estuvo ligada a la entidad, con importantes trabajos de murales en espacios emblemáticos como el Palacio de Gobierno y el Centro Cultural Atarazanas, en el puerto de Veracruz.

“El maestro Melchor Peredo para nosotros, es un muralista veracruzano, porque su vida y su obra también la dedicó aquí, en Palacio de Gobierno hizo dos murales y también en el Centro Cultural Atarazanas, nos dejó un gran legado, él vive y vivirá por siempre”.