Emiten más de Mil 200 órdenes de protección a mujeres con app “Veracruzana Protegida”

noviembre 9, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Hasta el momento jueces y juezas han otorgado más de mil 200 órdenes de protección a mujeres que se sienten en riesgo y acuden a la aplicación móvil “Veracruzana Protegida”, informó el Poder Judicial del Estado de Veracruz, a cargo de la magistrada presidenta Rosalba Hernández Hernández.

De acuerdo a un comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia, se señala que a ocho meses de su lanzamiento se ha comprobado su eficacia y el impacto de este mecanismo pionero en el país en el combate a la violencia contra las mujeres.

Además “Veracruzana Protegida” ha contribuido a la construcción de entornos libres de violencia.

“Veracruzana Protegida, estrategia impulsada de manera conjunta por el Órgano de Administración del Poder Judicial y el Gobierno del Estado que encabeza la gobernadora Rocío Nahle García, se ha consolidado como una herramienta auxiliar exitosa, pues permite a las usuarias solicitar medidas de protección en tiempo real, sin necesidad de interponer denuncia formal”.

Las autoridades del Poder Judicial recordaron a las mujeres en situación de violencia que esta aplicación funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, con la que se canaliza de manera inmediata las solicitudes a jueces y juezas, quienes pueden ordenar ordenes de alejamiento, restricción de acceso al domicilio o la intervención policial en caso de riesgo.

“El éxito del programa también ha requerido capacitación de personas juzgadoras para en el uso del sistema en línea, garantizando cobertura en todo el estado en tiempo real”, explica.

Con esta aplicación y sistema se convierte en referente nacional al contar con un mecanismo digital de protección inmediata que articula tecnología, perspectiva de género, respuesta judicial y protección policial.