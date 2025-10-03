Más de mil mujeres fueron atendidas a través de Veracruzana Protegida 

octubre 3, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- desde su implementación el programa “Veracruzana Protegida” ha atendido un total de mil casos, en los que las víctimas de violencia o acoso han solicitado medidas de protección al Poder Judicial desde sus teléfonos celulares, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Rosalba Hernández Hernández.

En entrevista, destacó el buen funcionamiento de este programa que se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la línea de emergencia 911 y con el Centro de Justicia para Mujeres.

Recordó que las órdenes de protección para las mujeres son emitidas por jueces y juezas del Poder Judicial, y que su cumplimiento depende de la coordinación con distintas instituciones de seguridad.

“Evidentemente las llamadas que salen y las órdenes que se realizan a través del Poder Judicial se llevan a cabo a través de diferentes instituciones (…) Eso es un tema en el que se está trabajando de manera conjunta con la cartilla de los derechos de la mujer y en el que nosotros participamos”.

La titular del Poder Judicial explicó que actualmente son 100 sucursales de tiendas Oxxo las que sirven como red de apoyo para mujeres víctimas de violencia, pero se busca ampliar el número e incluso integrar otras cadenas comerciales.

Esta red de apoyo permite que las mujeres en riesgo puedan acudir a estas tiendas de conveniencia como puntos seguros, donde se activa una “alarma violeta” conectada al C4.