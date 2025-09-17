Piden reparar calle en el centro de Xalapa que está llena de baches

septiembre 17, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver.

Vecinos de la calle San Roque en pleno centro de Xalapa, hicieron un llamado para reparar la vía que está llena de baches.

Aseguran que son ya muchos años en que esa calle está en esas condiciones por lo que urge su reparación.

Señalan que al ser una zona escolar, también es un peligro para las familias y menores de edad.

«Yo opino que está en un estado lamentable, ya que están horribles y afectan la circulación porque hay una escuela ahí adelante, hay niños, los vienen a recoger y luego por evitar un bache, se andan desviando, se andan subiendo a las banquetas», dijo Jacob Platas.

Los vecinos incluso señalan que ya se han registrado algunos accidentes de motociclistas.

«Se han resbalado varios. Y sí me gustaría que tomaran acciones las autoridades y medidas para solucionarlo lo antes posible, ya que esto ya es de mucho tiempo».