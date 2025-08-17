Pide diputada Ana Rosa Valdés apoyo a productores de azúcar

agosto 17, 2025

• Señala la falta de una estrategia para protegerlos y aumentar la riqueza que generan.

Xalapa, Ver., 14 de agosto de 2025.- En la Cuarta Sesión del Segundo Receso, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar se pronunció a favor de que se otorgue un mayor apoyo institucional a los productores nacionales de azúcar.

Ante la Diputación Permanente, la legisladora señaló que, a pesar de la relevancia que debería tener el sector azucarero en la entidad veracruzana, no ha habido, hasta la fecha, una estrategia estatal para proteger a los productores y aumentar la riqueza que generan para el estado.

También, que tampoco hay una clara estrategia nacional para limitar la importación de azúcar y se deja en manos de especuladores comerciales la seguridad social de los trabajadores del campo. “Así, los intereses económicos transnacionales resultan favorecidos en perjuicios de los trabajadores de México, incluidos los de Veracruz”, añadió.

Ana Rosa Valdés refirió además que, en varios foros, los cañeros de México han señalado sus necesidades, sin embargo, dijo, toca a las autoridades de fomento a la industria y a la producción veracruzana el brindarles su apoyo decisivo.

Entre las necesidades que requieren atención, mencionó fijar límites a la importación de azúcar, así como el mejoramiento de los caminos para la extracción de la caña de azúcar hacia los ingenios azucareros.

Por último, la diputada solicitó a las autoridades competentes realizar lo necesario “para atraer la riqueza que falta a Veracruz, y que es producto del trabajo y del esfuerzo de nuestro pueblo”.