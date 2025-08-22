Pese a baja en remesas y aranceles de Trump, México sigue con estabilidad económica”: Sheinbaum

agosto 22, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que, pese a la desaceleración en algunos indicadores y a la reciente caída de las remesas, la economía mexicana mantiene estabilidad, con inflación controlada, récord en inversión extranjera directa y una moneda fuerte.

En conferencia de prensa, la mandataria informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará a más tardar el 8 de septiembre el paquete económico 2026, que incluirá las nuevas estimaciones de cierre de año.

“Estamos trabajando el paquete económico que contempla ingresos, inversión pública y las leyes indispensables que lo acompañan. Hacienda esperará a que concluya agosto para tener indicadores más precisos y dar a conocer su proyección de crecimiento”, señaló.

Sheinbaum destacó que, pese al impacto de las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, México ha mostrado resiliencia económica.

“Había quien apostaba que eso iba a tirar la economía mexicana, que nos iba a ir muy mal, que no iba a haber desarrollo, que no iba a haber finanzas públicas, que iba a haber más endeudamiento.

Y la verdad es que no, por supuesto que tiene sus impactos, sobre todo muchos inversionistas están esperando cómo quedaba la situación para poder definir sus inversiones. Pero con todo y esa situación, la inversión extranjera directa es récord en el país. El peso está muy bien, las variables macroeconómicas están muy bien”, dijo.

La presidenta subrayó que el modelo económico actual, basado en aumentos salariales, programas sociales y derechos universales, ha permitido mantener el consumo interno.

“El salario aumentó 12.5% y la inflación se encuentra en 3.49%, una de las más bajas. Más de 13 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Hoy el empleo se mantiene sólido y los programas de bienestar representan 850 mil millones de pesos que impulsan la economía desde abajo”, apuntó.

Sobre las remesas, reconoció que en julio se registró una baja respecto a meses anteriores, lo que generó una reducción de 5% en lo que va del año.

No obstante, aclaró que el monto actual es similar al de 2022, después de los incrementos históricos observados en 2023 y 2024.

“La reducción no tiene que ver con que nuestros compatriotas no apoyen a sus familias, sino con una situación de preocupación que se vive en Estados Unidos. Estamos analizando junto con Banco de México las causas específicas, pero el impacto no ha sido drástico gracias a la estabilidad macroeconómica y al apoyo social en las comunidades”, explicó.

Finalmente, la presidenta confió en que la economía mexicana cierre el año con un crecimiento de entre 2% y 3%, como ha estimado la Secretaría de Hacienda.