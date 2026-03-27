Periodista Julio Ibáñez es liberado en Sudáfrica tras detención

marzo 27, 2026

El pasado 18 de marzo, el reconocido reportero de TUDN, Julio “El Profe” Ibáñez, y su camarógrafo Danny García, fueron detenidos en Sudáfrica, la captura ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando agentes armados irrumpieron en su alojamiento ante la mirada de los espectadores conectados.

Una semana después, cuando se conocieron los hechos, el incidente generó una gran conmoción en los medios deportivos nacionales y redes sociales.

De acuerdo con información de David Faitelson, el motivo de la detención fue por “presunto terrorismo”. Esta aprehensión se originó tras el uso de un dron para captar imágenes cerca de una escuela de la comunidad judía, acción que alertó primero a los vecinos de la zona; fueron ellos quienes llamaron a las autoridades locales, lo que desencadenó la movilización policial que culminó con el arresto.

Según el diario El País, ambos comunicadores permanecieron apresados durante cinco días antes de que TUDN pagara su fianza, con una cifra que no ha sido revelada.

Actualmente, se encuentran bajo “prisión domiciliaria”, estado en el que permanecerán entre cinco y seis semanas mientras se resuelve su situación legal en el país que México enfrentará en la cancha durante el Mundial 2026, pues ambas naciones forman parte del Grupo A en la competencia.

Para enfrentar este proceso judicial, ambos comunicadores cuentan con asesoría legal especializada y el respaldo institucional de figuras clave, como el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, y la embajadora en Sudáfrica, Sara Valdés Bolaños.

Actualmente el proceso sigue activo, hasta el momento, “El Profe” no ha realizado declaraciones oficiales de su aprehensión mientras realizaba una cobertura deportiva.