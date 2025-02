Liberan al periodista Alan García Zúñiga tras 11 días de secuestro en Poza Rica

febrero 2, 2025

Redacción Xalapa.- El periodista veracruzano Alan García Zúñiga fue liberado este 2 de febrero de 2025 luego de permanecer 11 días en cautiverio tras ser secuestrado por un grupo armado el pasado 22 de enero en Poza Rica, Veracruz. Su rescate fue posible gracias a un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad estatales y federales, según confirmaron autoridades y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

García Zúñiga, reconocido por su labor informativa en la página Resistencia Veracruzana, fue interceptado por hombres armados cuando llegaba a su domicilio en la colonia Guadalupe Victoria, después de terminar su jornada en el Hospital de Zona de Pemex. Testigos señalaron que los agresores lo obligaron a subir a una camioneta gris, llevándoselo con rumbo desconocido.

Desde su desaparición, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa exigieron su pronta localización. La CEAPP activó un protocolo de atención y trabajó en coordinación con autoridades de seguridad para su búsqueda.

El operativo que permitió su liberación se llevó a cabo en un punto no especificado del estado de Veracruz. Aunque las autoridades no han brindado detalles sobre si hubo detenidos, se confirmó que Alan García ya se encuentra con su familia y recibe atención médica para evaluar su estado de salud. Hasta el momento, no se ha dado información oficial sobre los responsables del secuestro ni sus motivaciones.