Pep Guardiola amaga con posible retiro del futbol

mayo 2, 2025

El técnico español Pep Guardiola ha sembrado incertidumbre sobre su futuro en el futbol, tras haber expresado su deseo de tomar un tiempo de descanso indefinido al finalizar su contrato con el Manchester City.

El ex técnico del Barcelona y Bayern Múnich señaló que dicho descanso podría alargarse hasta significar su retiro del balompié.

Este viernes 2 de mayo, el español concedió una entrevista al programa de televisivo de la ESPN “Encuentros Premier League”, y en dicha conversación, el seis veces campeón de la Premier League afirmó que no está seguro sobre si continuar su carrera como director técnico.

“Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me voy a retirar, pero me voy a tomar un descanso. Cómo quiero ser recordado, no lo sé”, aseguró Guardiola al entrevistador.

Por otro lado, el exjugador de Dorados expresó su indiferencia en torno a su recuerdo en la memoria de la afición, pues dijo sentirse satisfecho con los sentimientos que causó en los fanáticos de los equipos que dirigió.

“Todos los entrenadores queremos ganar para tener un trabajo memorable, pero creo que los aficionados del Barcelona, del Bayern de Múnich y del City se divirtieron viendo jugar a mis equipos. No creo que debamos vivir pensando en si seremos recordados”, explicó el instructor del Manchester City.

Vale la pena recordar que Guardiola acumula un total de 39 títulos tras dirigir a equipos como el Barcelona, Bayern Múnich y el Manchester City, con 17 años de carrera detrás del banquillo.