Pendiente el flujo migratorio en México para el Mundial 2026

diciembre 5, 2025

Si bien México es un país con una gran hospitalidad, de cara a la Copa del Mundo, el gobierno federal puede trabajar para un obtener un mejor beneficio económico y de divisas durante el evento

De acuerdo con 24Horas, a escasas horas de conocer a los rivales de México en la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026, en el país se perciben aún tareas pendientes en materia migratoria, ante la incógnita de cuáles serán los países que visitarán alguna de las tres sedes para los 11 partidos que se jugarán entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El abogado especialista en temas migratorios, Teodoro Serralde, afirma que aunque el país cuenta con la infraestructura técnica para recibir a aficionados y turistas de todo el mundo, aún falta una política de Estado en la que realmente se vea al Gobierno Federal involucrado en promoverse y que verdaderamente apueste a tener un flujo de migrantes que le signifique un beneficio económico y de divisas.

“No veo que haya una política de este tipo en donde se esté fomentando el turismo y que verdaderamente se incluya a varios sectores que tendrán un beneficio de este evento. Pese a ello, México en el aspecto social tiene mentalidad tan abierta que no veo ningún problema por recibir a cualquiera de las naciones clasificadas al torneo”, expuso el abogado.

Sin que se tengan políticas restrictivas como pasa en Estados Unidos con países como Irán, Haití y Congo (los tres ya clasificados al Mundial), en México no se percibe un problema como tal en el flujo migratorio, con potenciales visitas de países con culturas diferentes, aunque Serralde señala que en la parte administrativa el país no luce listo para tener una logística administrativa que facilite procesos para obtención de visas, con la seguridad de que los visitantes no tengan antecedentes peligrosos.

Con dudas en materia de seguridad, como otro punto crítico para que México se pueda promover como destino, Teodoro Serralde indica que hoy la Copa Mundial FIFA 2026 ha sacado a notar la falta de infraestructura urbana y la mala administración que se tiene de algunas de las ciudades sede, que hoy a marchas forzadas han rediseñado algunas de sus avenidas para facilitar accesos pensados para el evento. “Me preocupa más que no se logre hacer sentir una percepción de seguridad y que los turistas se sientan cómodos de hacer lo que quieran”.

Pese a estas tareas, el especialista augura un evento en el que México luzca en el sentido hospitalario, aunque admite que hay países de los que se podría aprender a nivel cultural y social y que espera salgan sorteados para alguna de las sedes, como lo es Japón.