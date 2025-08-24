PC Xalapa se prepara para el Grito de Independencia; se esperan 8 mil asistentes 

agosto 24, 2025

Ariadna García. Xalapa, Ver. El director de Protección Civil del ayuntamiento de Xalapa, Enrique Fonseca, dijo que ya se trabaja en el operativo para el Grito de Independencia en la capital del estado. Para este evento, se espera la asistencia de entre 5 mil a 8 mil personas a la Plaza Lerdo.

«Nosotros vamos como apoyo institucional, porque es el primer cuadro de la ciudad. Es el gobierno del estado el encargado del operativo especial con relación al Grito de Independencia y posteriormente al desfile».

En ese sentido, el ayuntamiento de Xalapa estará participando y coordinando acciones sobre todo preventivas que tienen que ver con la atención de la población. «Vamos a disponer de ambulancias, de personal de a pie, además de vehículos de ataque rápido para atender cualquier eventualidad».

Además de que habrá pirotecnia en la capital del estado, por lo que habrá vigilancia permanente. «Está prohibida por el municipio, por el estado, ellos hacen pirotecnia en frío; está prohibida la pirotecnia en caliente».