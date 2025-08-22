Los 212 municipios del estado, tendrán Grito de Independencia: Ahued

Los 212 municipios del estado, tendrán Grito de Independencia: Ahued

agosto 22, 2025

Ariadna García/Xalapa,Ver. El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que en los 212 municipios de la entidad, existen las condiciones para realizar el evento del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre.

«Hasta ahorita todos están tranquilos, entendemos que si hay alguna alerta lo tenemos que atender; si tuviéramos alguna situación que tuviéramos que preveer, la vamos a preveer, así es todo en los 212 municipios», dijo.

En entrevista remarcó que no existe ninguna objeción por parte de los ayuntamientos, y que estarán pendientes en caso de que esta situación cambie.

«Si ellos consideran que hay un riesgo, o apoyamos o de alguna manera que decidan si lo hacen o no», agregó.

Sin embargo, remarcó que hasta ahora, no se sabe de alguna cancelación en algún municipio.

Sobre el evento en la capital del estado, señaló que están llevando a cabo los preparativos para el primer Grito de Independencia de la Gobernadora Rocío Nahle García.