Mas de 600 elementos de tránsito realizarán operativo de independencia 

septiembre 11, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Serán 600 elementos de la Dirección General de Tránsito del Estado los que se desplegarán para implementar los operativos de vialidad en todo el territorio estatal para las conmemoraciones del Grito de Independencia y el desfile cívico militar, 80 solo en Xalapa.

Así lo dio a conocer el director de la dependencia, Luis Manuel Galicia Castañón, quien informó que el centro de la ciudad de Xalapa se cerrará el domingo 14 de septiembre y se abrirá a la circulación hasta después del desfile del martes 16 de septiembre.

El cierre de la vialidad será a partir de las 20 horas y se reabrirá a las 16 horas del martes, por lo que las autoridades recomendaron usar vías alternas.

Los cortes a circulación serán: Av. Manuel Ávila Camacho y calle Guadalupe Victoria; Manuel Ávila Camacho y Benito Juárez; Ignacio Allende; Ignacio Allende y C. Miguel Barragán; Gutiérrez Zamora y calle José María Mata; Manuel Altamirano y Francisco Javier Clavijero; Manuel Altamirano y Revolución; Insurgentes y Xalapeños Ilustres e Ignacio Zaragoza y Primo Verdad.

Finalmente, llamaron a la ciudadanía a evitar manejar bajo los influjos del alcohol.