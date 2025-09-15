Con arengas a mujeres heroinas, Sheinbaum da su primer Grito de Independencia

septiembre 15, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX,- ¡Y lo hizo!; Claudia Sheinbaum hizo historia este lunes al convertirse en la primera mujer presidenta de México en encabezar la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México.

La tradicional celebración, que marca el inicio de las fiestas patrias, reunió a miles de ciudadanos en la Plaza de la Constitución para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia del país.

La ceremonia comenzó a las 23:00 horas, momento en el que Sheinbaum salió al balcón presidencial, tocó la campana y lanzó las tradicionales arengas:

“¡Mexicanas, mexicanos, viva la independencia, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva José María Morelos Zipadón, viva Leona Vicario, viva Ignacio Allende, viva Gertrudis Mocanegra, viva Vicente Guerrero, viva Manuela Molina, viva las heroínas anónimas, viva las heroínas y héroes que nos dieron patria, viva, viva las mujeres indígenas, viva, viva nuestras hermanas y hermanos migrantes, viva.

Viva la dignidad del pueblo de México, viva, viva la libertad, viva, viva la igualdad, viva, viva la democracia, viva, viva la justicia, viva, viva México libre, independiente y soberano, viva, viva México, viva, viva México, viva, viva México!”.

Durante su discurso, rindió homenaje a las mujeres heroínas de la patria y destacó su papel fundamental en la historia del país.

La celebración en el Zócalo que concentró a 210 mil asistentes en la plancha y al menos 50 mil en sus bocacalles y balcones de hoteles contiguos según Google Eart, incluyó un concierto gratuito con la participación de artistas como La Arrolladora Banda el Limón, Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza, quienes amenizaron la noche con música mexicana tradicional.

Además, en diversas alcaldías de la Ciudad de México se llevaron a cabo actividades como bailes, verbenas populares y presentaciones musicales para conmemorar la fecha.