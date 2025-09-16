PC Xalapa asegura que uso de pirotecnia en se redujo en un 15 % en la ciudad

septiembre 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa, Enrique Fonseca Martínez, afirmó que durante la actual administración el uso de pirotecnia en la ciudad ha disminuido.

Lo anterior, tanto en el marco de las fiestas patrias como de fin de año.

A su decir, la reducción ha sido entre un 10 y 15 por ciento dado a las reglamentaciones aprobadas por el Cabildo.

Señaló que esta reducción también se ha reflejado en una menor incidencia de accidentes relacionados con la quema de cuetes, aunque enfatizó que la recomendación de las autoridades municipales sigue siendo que, en caso de realizarse, se haga de manera responsable.

Sobre la pirotecnia utilizada durante la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio de Gobierno, precisó que estuvo avalada por los tres órdenes de gobierno.

“El espectáculo de anoche cumplió con la normatividad correspondiente. En Xalapa no hubo decomisos previos de pirotecnia porque no existían reportes de venta o almacenamiento, únicamente se supervisó el evento oficial”, explicó.