Participa Congreso de Veracruz en Simulacro Nacional de Sismo

septiembre 19, 2025

Gutiérrez Pérez, encabezaron este simulacro cuya finalidad es generar conciencia sobre la importancia de estar preparados ante adversidades de esta naturaleza.

En la explanada de actos cívicos del Palacio Legislativo y tras el informe de los tiempos de evacuación de las 740 personas que se encontraban dentro del inmueble y la evaluación de los posibles daños, la presidenta del Congreso recordó que la Unidad Interna de Protección Civil de éste fue creada por instrucción del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, dada la importancia de la prevención como parte de la cultura ciudadana.

La legisladora se refirió a la doble conmemoración porque “este tipo de siniestros se llevan vidas y parte de ese núcleo fundamental es estar prevenidos. Entendemos que la solidaridad es parte importante en una emergencia y es significativo estar preparados para salvar vidas e inclusive la nuestra”.

Por su parte, la diputada Victoria Gutiérrez agradeció la participación de todas y todos los servidores públicos en el simulacro y consideró que ejercicios como el realizado este día son sumamente necesarios, ya que la creciente intensidad de los fenómenos naturales exige una preparación cada vez mayor para enfrentarlos.

“Éste es un día de luto para el pueblo de México”, expresó al recordar que “aquellos sismos cimbraron nuestros corazones y nuestros amigos y familiares se fueron. Por eso es muy importante la prevención y trabajar en estrategias conjuntas”.

La Unidad Interna de Protección Civil está conformada por 50 personas y la integran las brigadas de Primeros Auxilios, Evacuación, Rescate y Combate de Incendios. Durante el simulacro, se realizaron diversas ejemplificaciones del rescate de personas y la atención médica que se dispone para valorar estados de salud.