Papás paralizan kínder “Esperanza Osorio” en Xalapa; exigen domo

noviembre 24, 2025

Juan David Castilla

Madres y padres de familia tomaron el jardín de niños “Esperanza Osorio” para exigir a las autoridades municipales y estatales la construcción de un domo, una necesidad que está pendiente desde 2018.

Los quejosos iniciaron un paro total de actividades este lunes a las ocho de la mañana de este lunes 24 de noviembre en la escuela ubicada sobre la calle Mata, en el centro histórico de Xalapa.

Karla Ortiz, presidenta de la Asociación de Padres de Familia (APF), denunció que llevan “alrededor de ocho años tocando puertas” ante distintas dependencias, sin que se haya concretado ningún avance.

La falta de esta estructura expone diariamente a los cerca de 400 niñas y niños al sol y la lluvia, impidiendo que realicen actividades al aire libre. La entrevistada subrayó que la ausencia del domo está causando serias afectaciones a la salud de los menores.

“Mi hija es alérgica al sol y varios niños se ponen mal. Ha habido casos de insolación. Llueva o haga mucho sol, los niños no pueden salir a hacer sus actividades”, enfatizó.

Los padres recordaron que hace aproximadamente cinco años intentaron resolver el problema mediante una cooperación interna, pero la empresa contratada para construir el domo resultó ser un fraude. La pérdida del dinero generó desconfianza en la comunidad, llevando a muchas familias a resistirse a volver a aportar económicamente, a pesar de la urgencia de la obra.

Lamentaron que la respuesta de las autoridades se haya convertido en un ciclo de promesas incumplidas. Recientemente, el municipio les prometió una llamada de seguimiento que nunca ocurrió.

Indicaron que el jardín de niños, que está por cumplir 80 años de existencia, nunca ha contado con esta infraestructura básica, mientras que escuelas más nuevas en el estado ya la poseen.

Los padres informaron que el paro de este lunes es un “llamado” para visibilizar y ejercer presión. Reiteraron que su única demanda es la construcción inmediata del domo, indispensable para el bienestar de los menores.