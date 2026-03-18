PAN pide “madurez” y rechaza alianza con el PRI para el 2027

PAN pide “madurez” y rechaza alianza con el PRI para el 2027

marzo 18, 2026

Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, rechazó la posibilidad de una alianza con el PRI rumbo a las elecciones de 2027 y pidió “prudencia y madurez” en las declaraciones de su homólogo, Adolfo Ramírez Arana, quien ahora plantea un bloque opositor pese a que en el pasado criticó a Acción Nacional.

Este martes 17 de marzo, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz llamó a los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) a conformar una alianza para frenar a Morena en la entidad, previo al inicio del proceso electoral local y federal para la renovación del Congreso de la Unión y el Congreso de Veracruz.

Ramírez Arana hizo una invitación a los líderes de ambos partidos para construir un bloque que compita contra Morena y sus aliados en los próximos comicios.

En ese contexto, Salomón Molina recordó que hace apenas un año el PRI acusó al PAN de ser parte del oficialismo por no concretar una coalición, por lo que consideró incongruente que ahora busque un acercamiento.

“Hace un año nos acusó de ser parte del oficialismo y ahora ya quiere ser su amigo (…) hay que tener un poco de prudencia y madurez”, expresó.

El dirigente panista señaló que la postura del PRI refleja falta de claridad al plantear una posible alianza, y sugirió que el llamado responde a la falta de respaldo interno.

“Es muy fácil decir que quieres alianzas, pero luego querer condiciones que no corresponden. Cuando se ponen sobre la mesa los números, ya no les parece”, dijo.

Afirmó que, por ahora, el PAN se mantiene enfocado en su reorganización interna, tras la renovación de comités municipales y el fortalecimiento de su estructura territorial de cara a la próxima contienda.

“Estamos trabajando en cada sección, en cada comunidad, para estar en condiciones de competir. Lo que vemos es que vamos solos”, sostuvo.

Añadió que los resultados de la elección pasada, en la que el PAN compitió sin alianzas, fueron bien recibidos por el electorado, por lo que no hay condiciones inmediatas para modificar esa estrategia.

Finalmente, aclaró que cualquier decisión sobre una posible coalición corresponderá a la próxima dirigencia estatal, aunque insistió en que se requerirá “prudencia, madurez y condiciones reales” por parte de otras fuerzas políticas.