Aseguradora estatal requiere aval de la SHCP: PAN

octubre 18, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La creación de una aseguradora estatal para garantizar el pago de prestaciones a la burocracia o la remediación de daños por fenómenos meteorológicos requiere la autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El 7 de mayo, la gobernadora Rocío Nahle emitió un decreto mediante el cual se creó la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que tendría a su cargo, entre otros temas, la atención de seguros por desastres naturales.

Además, la AVSI brindaría cobertura de seguros patrimoniales y financieros al propio Gobierno del Estado —incluidas sus dependencias y entidades paraestatales— ante desastres naturales, fenómenos hidrometeorológicos y cualquier otro riesgo que afecte sus bienes, infraestructura o servicios.

De acuerdo con el decreto, la Secretaría de Finanzas y Planeación contaba con un mes para expedir el reglamento que haría operativa la aseguradora estatal.

El Partido Acción Nacional (PAN) destacó que, para hacer funcional dicha aseguradora —que permitiría disponer de recursos para la remediación de daños—, era necesaria una autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual no se ha obtenido.

“Por la forma en que la manejan, al ser independiente de la Sefiplan, no necesitaba la autorización del Congreso de Veracruz, pero sí requiere la autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, además de contar con recursos”, se señaló.

“No sé si estaban esperando incluirla en el presupuesto del siguiente año, pero hoy es una realidad que no hay recursos ni seguro para atender la remediación. Es momento de ayudar, y la sociedad civil está aportando lo que puede, pero la principal función y obligación corresponde a los gobiernos estatal y federal”, añadió.

Finalmente, se comentó que la reconstrucción de caminos, puentes y viviendas llevará años, e implicará un presupuesto considerable que deberá ser aportado tanto por el Estado como por la Federación.