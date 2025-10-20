Sheinbaum critica al PAN por hacer relanzamiento en medio de tragedia

octubre 20, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum cuestionó este lunes la decisión del Partido Acción Nacional (PAN) de realizar un relanzamiento de su imagen en medio de la emergencia provocada por las lluvias que han afectado a miles de familias en diversas entidades del país.

A Sheinbaum se le preguntó si consideraba que un partido político podía reconstruirse únicamente a partir del marketing, haciendo alusión al nuevo logo, eslogan y frases adoptadas recientemente por Acción Nacional que, dijo recuerdan incluso algunas expresiones históricas controvertidas.

Sheinbaum respondió que la acción reflejaba “muy poca sensibilidad” por parte del partido.

Señaló que, en un momento en que decenas de miles de familias enfrentan pérdidas y daños, organizar un relanzamiento político era inapropiado.

“Yo más bien diría que muy poca sensibilidad el día que lo hicieron para empezar, o sea, hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas y en medio de eso pues se hace un relanzamiento de un partido político, podrían haberse esperado 15 días hasta que la emergencia, pues definiéramos que la emergencia se levanta, yo creo que eso habla pues de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo, es muy… habla mucho pues el día que lanzan”, subrayó la mandataria.

Asimismo, la presidenta destacó que la iniciativa del PAN no mostraba innovación ni apertura al cambio, dado que se realizó “en el mismo lugar y con la misma gente”.

Finalmente, Sheinbaum señaló que esta acción refleja la visión y prioridades del partido, cuestionando su cercanía con las necesidades de la población afectada.