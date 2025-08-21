Se suman voces a favor del cambio de viaducto a «viaducta» en Xalapa

agosto 21, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La directora de Educación y Comunicación en Sexualidad A.C. (ECoSex), Silvia Susana Jácome García, se pronunció a favor de cambiar el nombre del viaducto del parque Juárez a «viaducta».

En su opinión la «reflexión» que se está dando sobre ello es importante para visibilizar la violencia contra las mujeres.

«El solo hecho de que reflexionemos porque puede ser importante que se le llame viaducta y no viaducto, esta reflexión es útil».

Expuso que si bien este solo hecho, no acabará con la violencia ni los feminicidios, se trata de «pequeños pasos simbólicos» que permiten que estos temas se visibilicen.

«Seguirán los feminicidios, habiendo violencia, mucha desigualdad, pero son pequeños pasitos simbólicos que de alguna manera nos irán permitiendo de que se visibilice, que se habla de esto y que las mujeres nos vayamos apropiando de todo aquello que de manera histórica se apropiaron los hombres».

Tras la popuesta de la artivsta Wendy López, ciudadanos xalapeños recopilan firmas, para que las autoridades locales reconsideren y preserven el nombre de “viaducto”.

A través de la página Change. org se han reunido más de 600 firmas en donde se pide a las autoridades locales de Xalapa para que reconsideren esta decisión y que trabajen en colaboración con la comunidad para encontrar soluciones que sí beneficien verdaderamente la lucha por la igualdad sin borrar nuestra identidad histórica.

«Mantener el nombre de El Viaducto es un acto de respeto hacia nuestra cultura y nuestras tradiciones», precisa la petición.