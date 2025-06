Pacientes con cáncer y familiares denuncian falta de medicamentos oncológicos en el CECAN 

junio 27, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.-Desde hace cuatro semanas, medicamentos esenciales para la atención de pacientes con cáncer como la vincristina, metrotexato, citarabina y mercaptopurina reportan desabasto en el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” lo que significa angustia para los pacientes atendidos en este nosocomio.

Este desabasto coincide con la llegada del diputado federal con licencia, ahora coordinador federal del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor.

Lo anterior, dicen los familiares, tiene consecuencias directas en la atención médica y tratamientos de los niños y adultos que dependen de quimioterapias.

Afuera del CECAN, en Xalapa se puede observar a familiares de pacientes con cáncer con hieleras en mano, en cuyo interior se encuentran medicamentos que les fueron donados por asociaciones civiles o adquiridos por ellos mismos.

Al respecto, la madre de una niña de 11 años con leucemia, Erika Morales Murrieta denunció que durante el último mes la entrega de medicamentos es intermitente.

“Nos dicen que no hay, pero no nos dan ni fecha ni solución. Hemos notado un cambio; no solo falta para los niños, también para los adultos. Nos preocupa porque hay muchas recaídas, y no queremos que suceda con nuestros pequeños”.

Además, destacó, sus pacientes tienen que tomar diariamente fármacos como mercaptopurina, con un costo de casi 4 mil pesos por dosis.

Dicho medicamento se debe tomar diariamente, en caso de no hacerlo no pueden continuar con su tratamiento, poniendo en riesgo su vida.

Por su parte, la señora Larissa Salinas mamá de un pequeño de 5 años con leucemia linfoblástica aseguró que a su hijo se le han administrado ciclos de quimioterapias incompletos.

“Son muchos niños a los que se les están aplicando las quimioterapias incompletas porque no tienen el medicamento. Y es un riesgo enorme, porque el cáncer avanza si el tratamiento no se da como está indicado”, dijo con preocupación.

Diagnosticado con cáncer de próstata hace cuatro años, don Roberto, vecino de Tlaltetela, requiere de una inyección cada seis meses, con un costo de 40 mil pesos, pero no está disponible en el CECAN, por lo que una asociación, así como con el apoyo de amigos la conseguen de manera privada.

“Hay una inyección aparte que aquí no tienen. Solo dan calmantes. Para conseguirla, me ayudan amigos o una asociación, pero si no me la aplican, el cáncer sigue avanzando”, lamentó el paciente, quien depende de donaciones para garantizar un tratamiento que debería proporcionar el sistema público de salud.

LLEGADA DE RAMOS ALOR, EX SECRETARIO DE

SALUD RECRUDECE LA FALTA DE MEDICAMENTOS

A pesar de que en redes sociales se presume que Roberto Ramos Alor y el administrador de los Servicios de Salud de Veracruz, David Rangel, recorren la entidad con las llamadas “camionetitas de la salud” para realizar el abasto de medicamentos, en hospitales de especialidad como el Centro Estatal de Cancerología no hay el abasto de medicamentos indispensables para salvaguardar la vida de los pacientes.

La gobernadora Rocío Nahle García anunció que adquirirían fármacos para garantizar el abasto durante tres meses y que el recurso se descontaría del convenio con IMSS-Bienestar.

Hay que recordar que no es la primera vez que los pacientes con cáncer sufren por la falta de medicamentos para su tratamiento, cuando Ramos Alor fue secretario de Salud de Cuitláhuac García Jiménez, tuvo un enfrentamiento con padres y madres de familia, vía Romana Gutiérrez Polo, entonces directora de Atención Médica, cuando se manifestaban para exigi los medicamentos.

Los familiares y pacientes con cáncer exigen el surtimiento de medicamentos, toda vez que, recuerda, está en juego su vida.