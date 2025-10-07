Invitan a participar de la carrera Infantil y de Botargas en beneficio del CECAN

octubre 7, 2025

Ariadna García. Xalapa, Ver. Con la finalidad de apoyar a niños y niñas del Centro Estatal de Cancerología «Dr. Miguel Dorantes Mesa» se realizará la Carrera Infantil y de Botargas con causa.

El evento se llevará a cabo el próximo 25 de octubre de 8:00 a 13:00 horas en el Estadio Antonio M. Quirasco.

La carrera es en tres categorías dirigida a menores de 6 a 13 años: de 6 a 8, de 9 a 10 y de 11, 12 y 13 años.

«Invitar a la población xalapeña a que participe, a que se sume, que lleve a sus niños y desde muy pequeñitos les empiecen a mostrar los valores de la solidaridad, la empatía y el amor hacia los demás», dijo Rosario Contreras de Mujeres Sembrando Esperanza.

Se espera la participación de alrededor de 250 pequeños en la carrera que tendrá una cuota de recuperación de 200 y 150 pesos para el kit que se les va a proporcionar.

«La sociedad así como los comercios que nos está apoyando con las botargas van a donarnos insumos como cremas, pasta de dientes, cepillos dentales infantiles, toallas húmedas, jabón neutro, toallas sanitarias, papel de baño, pañales, sandalias y pijamas para niños y adolescentes».

Para mayor información se puede acceder a las redes sociales de la Dirección de Juventud y el Ayuntamiento de Xalapa.