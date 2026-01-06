Invitan a sumarse a colecta de juguetes para niñas y niños del CECAN

enero 6, 2026

Ariadna García /Xalapa, Ver. En el contexto de las celebraciones por el Día de Reyes, la Fundación Luz y Esperanza para Amigos con Cáncer, Hagámoslo Juntos mantiene activa su campaña de donación de juguetes dirigida a niñas y niños que reciben atención en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN), la cual estará abierta hasta el 10 de enero.

La presidenta de la Fundación y del patronato del CECAN, María Fernanda García Beltrán, exhortó a la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria, cuyo propósito es llevar momentos de alegría y esperanza a menores que enfrentan el cáncer como parte de su vida cotidiana.

Destacó que, aunque el inicio de un nuevo año suele estar acompañado de deseos de bienestar, para muchas familias la salud representa una lucha diaria. A pesar de ello, subrayó que los niños conservan la ilusión característica de estas fechas, incluso en medio de tratamientos médicos y situaciones difíciles.

“Todavía podemos hacer algo sencillo, pero muy significativo: donar un juguete para que los Reyes Magos lleguen también a nuestras niñas y niños del CECAN”, expresó.

García Beltrán enfatizó que un juguete no es solo un regalo, sino un símbolo de acompañamiento, ánimo y solidaridad, tanto para los pacientes pediátricos como para sus familias. Añadió que los actos de apoyo comunitario fortalecen emocionalmente a quienes atraviesan momentos complejos.

Asimismo, señaló que la empatía y la ayuda desinteresada generan un impacto profundo. “Cuando se ayuda de corazón, el bien se multiplica”, afirmó, al invitar a comenzar el año con sensibilidad social y compromiso humano.

Las personas interesadas en colaborar pueden llevar sus donaciones a Justino Sarmiento número 116, colonia Federal, entre Gobernador Antonio Nava y Jorge Cerdán, de lunes a sábado, de 10:00 a 15:00 horas.