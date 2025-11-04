OPLE descontará prerrogativas al PRI en Veracruz; debe pagar por laudo laboral 

noviembre 4, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) ordenó la deducción de 981 mil 241 pesos del financiamiento público que recibe el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para dar cumplimiento a un laudo laboral emitido por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje.

El descuento se aplicará a las ministraciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, derivado del expediente 1280/V/2017, promovido por Antonio García Trujillo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de una resolución laboral firme.

El OPLE emitió un acuerdo por el que se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) a efectuar la deducción del financiamiento público ordinario que corresponde al PRI.

“Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Asuntos Jurídicos y de Administración de este Organismo para que realicen los trámites correspondientes, a fin de que la deducción establecida en el punto PRIMERO del presente Acuerdo sea puesta a disposición la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos de lo dispuesto en el expediente 1280/V/2017, en favor del ciudadano Jonathan Antonio García Trujillo”.

Asimismo, el acuerdo cita el Amparo en Revisión 75/2024 resuelto por un tribunal federal, en el que se establece el criterio de que los recursos públicos asignados a los partidos políticos son embargables cuando se trata de cumplir con laudos laborales, dado que constituyen bienes de naturaleza económica.

Descuento al tricolor supera el millón y medio

El acuerdo del OPLE reporta que el PRI ya tiene deducciones al financiamiento miento público para dar cumplimiento a distintos multas por resoluciones emitidas por el INE.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, el partido verá reducidas sus prerrogativas ordinarias como parte de los mandatos derivados de varios expedientes, entre ellos los identificados con los números INE/CG2014/2024, INE/CG827/2025 y 1280/V/2017, promovido este último por Jonathan Antonio García Trujillo ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje.

Según el acuerdo que debe ser votado por los consejeros electorales este mismo martes 4 de noviembre, las deducciones quedan de la siguiente manera:

Mes de noviembre de 2025:

1. Expediente INE/CG2014/2024 → $530,165.75

2. Expediente INE/CG827/2025 → $14,356.50

3. Expediente 1280/V/2017 → $515,809.25

Total: $1,060,331.50

Mes de diciembre de 2025:

1. Expediente INE/CG2014/2024 → $150,337.03

2. Expediente 1280/V/2017 → $465,432.04

Total: $615,769.07

El monto total de deducciones en lo que resta del año para el PRI es de: $1,676,100.57