Nuevo formato de comparecencias las reducirá a 2 horas y media: Diputada

octubre 24, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada local Tanya Carola Viveros Cházaro afirmó que, con el nuevo formato propuesto para modificar la glosa de los secretarios de despacho y de los titulares de órganos autónomos, las comparecencias se reducirán a dos horas y media.

Explicó que, al acortar el tiempo de intervención de los funcionarios, los ciudadanos podrán conocer de manera más ágil el estado que guarda la Administración Pública Estatal.

Según el nuevo esquema, que replica el formato del Senado y del Congreso de la Unión, la participación de los diputados se limitará a dos rondas de preguntas y respuestas.

Viveros Cházaro señaló que será necesario que cada grupo legislativo se coordine para definir las preguntas que formularán a los secretarios de despacho. En caso de que el tiempo no alcance para responder todos los cuestionamientos, el compareciente deberá entregar las respuestas por escrito.

“Nos estamos a pegando un poco al formato que hay en el Congreso de la Unión, porque se hace muy largo cuando es ida y vuelta. Ahora va a ser una ronda y en una sola intervención las respuestas, y la segunda ronda, y otra vez las respuestas.

“Eso va a hace que en lugar de estar cuatro horas y medias, estemos dos horas o dos horas y media. Lo que no alcanzaran a responder será por escrito”.

En el pasado había dos rondas de preguntas y respuestas, no obstante, en la segunda participación se podrían anotar todos los legisladores que así lo desearan, en ocasiones se inscribían hasta 10 o 15 legisladores.

Ahora, explicó la diputada solo participarás dos diputados por cada fracción y aquellos que no tengan grupo legislativo.

Esto dice la propuesta sobre el nuevo formato

Durante la sesión de este jueves 23 de octubre, los diputados de Morena presentaron una propuesta para modificar el formato de las comparecencias, misma que fue turnada a comisiones para su análisis.

De acuerdo con los plazos legales, el 15 de noviembre la gobernadora Rocío Nahle García deberá presentar su informe del estado que guarda la administración pública estatal. A partir del 16 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, los secretarios de despacho y la propia titular del Ejecutivo comparecerán ante los diputados locales.

La propuesta de Morena, que aplicaría por primera vez en las comparecencias de los secretarios de Nahle, establece que cada funcionario iniciará con un mensaje introductorio de hasta 20 minutos, en el que podrá apoyarse con materiales audiovisuales o gráficos para hacer su exposición más completa y basada en datos objetivos.

Los secretarios deberán remitir un reporte de avances de sus dependencias 48 horas antes de la comparecencia. Dichos informes serán entregados a los diputados a más tardar 38 horas antes de la presentación de cada funcionario.

Una vez concluida la exposición inicial, la comisión respectiva abrirá el registro de participantes. En la primera ronda de preguntas, intervendrá una diputación por cada grupo legislativo, en orden de mayor a menor representación, seguida por los partidos que no conformen grupo y, en su caso, por las diputaciones independientes o sin partido.

Posteriormente, la persona servidora pública responderá en una sola intervención. La segunda ronda de preguntas se desarrollará en orden inverso, es decir, de menor a mayor representación.

Finalmente, se realizará una ronda de mensajes de conclusión, en la que una diputación por cada grupo legislativo tendrá hasta dos minutos para intervenir, seguida de una intervención final de cinco minutos por parte del funcionario compareciente.

Cada diputación contará con cinco minutos para formular sus preguntas, mientras que el compareciente dispondrá de hasta veinte minutos para responder a cada ronda.

Si alguna diputación no se encuentra presente al momento de su turno, se concederá el uso de la voz a la siguiente registrada en la lista.