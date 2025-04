Noroña respalda iniciativa del INE de quitar registro a narcocandidatos al Poder Judicial

abril 22, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña? reconoció que entre los 3 mil candidatos que buscan un cargo en el Poder Judicial, hay casos de personas que no cumplen con la exigencia de probidad por ser defensores de narcotraficantes.

El senador de Morena consideró adecuada, pero tardía la medida que alista el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar si estos candidatos cumplen con los requisitos constitucionales, incluyendo la ausencia de antecedentes penales.

Reconoció que ya se han detectado casos de personas que no cumplen con la exigencia de probidad, como defensores de narcotraficantes, que están intentando acceder a cargos públicos.

En ese sentido, subrayó que tales perfiles no deberían participar en el proceso electoral.

“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad, me parece que sí hay algunos casos que debería… (…) Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemática…”, reconoció.

Respecto a la iniciativa conocida como “8 de 8”, que busca excluir a candidatos con sentencias por violencia de género, el senador recordó al INE que deben tratarse de resoluciones firmes y definitivas.

También, pidió tener cuidado con situaciones derivadas de acuerdos de divorcio, donde el cumplimiento de pensiones o convenios no debe interpretarse como inhabilitante, si no existe una sentencia condenatoria clara.

Al ser cuestionado sobre si impugnarán el acuerdo, Noroña respondió que no lo harán. Pero, insistió en que la revisión debió realizarse antes.

“Creo que debería retirarse el registro a quienes no cumplen. No deberían esperar a que haya sido la elección”, expresó.

El legislador destacó que no se trata de un riesgo para el proceso electoral, sino de un acto de responsabilidad para evitar que perfiles con antecedentes cuestionables, como jueces o defensores ligados al crimen organizado, logren acceder a cargos.

Finalmente, reconoció que, aunque la mayoría de los casos observados pertenecen al Poder Judicial, también hay casos en el Poder Legislativo.

Por ello, pidió resolver estos señalamientos antes del día de la elección.