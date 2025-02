Noroña confirma que no pasará cobranza delegada de créditos de nómina

febrero 6, 2025

El miércoles se aprobará minuta sobre reforma al Infonavit

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, afirmó que en esta cámara no hay condiciones para aprobar la reforma que implementa la cobranza delegada que embarga el 40 por ciento del salario de los trabajadores para pagar créditos de nómina solicitados.

En tanto, senadores de oposición, demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, vetar si es el caso, esta reforma.

Fernández Noroña reiteró que “yo veo difícil su aprobación. Es un tema muy controvertido, se engatusa a trabajadores con créditos supuestamente accesibles, que acaban siendo una pesadilla… yo no le veo futuro”. ???????? #CobranzaDelegada no va a pasar, afirma @fernandeznorona que es contraria al pueblo.

????Iniciativa permitiría que financieras se cobren deudas directo de la quincena ???????? pic.twitter.com/4y1kyr2Z2f — El Demócrata (@eldemocratamx) February 6, 2025

El presidente del Senado, dijo que este es un tema que no se ha discutido al interior de la bancada.

“No le veo futuro, (…) no le veo posibilidades. (…) Nosotros no vamos a tomar nunca una decisión contraria a los trabajadores del país, faltaba más que ayer en el aniversario de la Constitución, hayamos comentado cómo en los gobiernos neoliberales hicieron pedazos el artículo 123 constitucional, y nosotros vayamos a meter una cosa de esa naturaleza. Yo no veo ninguna condición para que eso se apruebe”, advirtió.

Sin embargo, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, declaró que lo que hace esta reforma, es regular, reglamentar y legalizar algo que en la práctica existe, y que permitirá a los trabajadores ampliar la gama de posibilidades para contratar créditos con base en su nómina.

“Ahora mismos los bancos, la banca de primer piso, que tiene a los trabajadores al servicio del Estado con su nómina, otorgar en la propia aplicación, si uno se mete a la aplicación de cualquier banco, dice crédito de nómina, y en ese momento al aceptar uno de manera digital, ratificarlo con la contraseña, está uno delegándole al banco que le retengan la parte proporcional del crédito que se tenga con base en la nómina. (…) Pero, qué bueno que lo está revisando la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica, para ver las repercusiones y también que lo platiquen con la Asociación Mexicana de Bancos”, declaró.

Por su parte, Enrique Vargas, vicecoordinador del PAN y Carolina Viggiano, senadora y secretaria general del PRI, se pronunciaron que de ser el caso, la presidenta de la República vete esta ley.

⁃ ¿Ustedes pedirían que la presidenta vetará este dictamen que se pospuso ayer de la cobranza delegada?, se le preguntó a Enrique Vargas.

“Sí, claro, tenemos que tener muy claro que es el patrimonio de las familias. Ella tiene que decirle a México por qué se quieren meter con la patrimonio de las familias, de los trabajadores, en donde los únicos que se van a beneficiar son a financieras, a gente que presta dinero, y por eso le hacemos un llamado desde Acción Nacional para que lo vete, respondió.

La priísta Carolina Viggiano, se pronunció en contra de la cobranza delegada, porque es una injusticia contra los trabajadores.

Cuestionó la inexistencia de los sindicatos para defender a los trabajadores, “¿por qué se doblan?”.

“Yo creo que la presidenta podría vetarla, porque incluso hay que recordar que su antecesor dijo que la vetaría, porque no estaba de acuerdo. Me parece que es un acto de congruencia que hay que reconocer”, señaló.

Entrevistado en el Senado, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió también que esta reforma no se aprobará, “la decisión de querer cobrar a los chino no va a pasar”.