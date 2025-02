No le tengo miedo a Trump: Sheinbaum

febrero 19, 2025

Va a ser una nueva relación” con Trump, reitera

“No nos van a debilitar”, responde al NYT sobre el tema de supuestos drones espía sobrevolando nuestro país.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMx.- Reiterando que pese a todo habrá una buena relación con el gobierno de Estados Unidos que encabeza el magnate Donald Trump, este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reiteró que habrá una buena relación con el inquilino de la Casa Blanca.

A pregunta expresa sobre el tema en el marco de la Mañanera del Pueblo 89 desde Palacio Nacional, la primera mandataria de la nación insistió en que confía en esto, particularmente por lo mostrado en la pasada gestión del propio Trump cuando era presidente en función Andrés Manuel López Obrador.

“Yo tiendo a pensar que va haber una buena relación entre el presidente Trump y la presidenta de México, somos dos países vecinos, no nos vamos a ir a ningún lado, somos socios comerciales y tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tener una buena relación”, indicó.

También en el mismo contexto, Sheinbaum Pardo aseguró que no tiene miedo a las políticas del jefe de la Casa Blanca, en especial al amago de aranceles y a la de intervenir militarmente en nuestro país.

“No, tengo a todo un pueblo que me respalda, cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo?», señaló.

De igual forma, la primera mandataria de la nación cuestionó al diario The New York Times sobre el presunto vuelo de drones espía sobre nuestro país, lo cual, refirió, se diseminó por la mayoría de los medios de comunicación como una verdad.

“Lo que hay es una cooperación, que tiene muchísimos años, no de ahora, siempre con respeto a nuestra soberanía”, señaló.

Para finalizar, reiteró ayer más que nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas, también deberían revisar dentro de su país la existencia de este tipo de grupos, al tiempo de reiterar que no así debilitarán a su administración.

“No nos van a debilitar, primero porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable; segundo porque siempre decimos la verdad nunca escondemos nada, nosotros tenemos tres principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, concluyó.