Nicki Minaj recibe la “Tarjeta Dorada” tras apoyar a Donald Trump

enero 29, 2026

La rapera Nicki Minaj recibió una “Tarjeta Dorada de Trump” después de defender públicamente al presidente estadounidense durante la Cumbre de Cuentas realizada este miércoles en Washington D.C., donde afirmó ser su “fan número uno”.

El momento se compartió en redes sociales con una fotografía del momento y aseguró que ya se encuentra “finalizando el trámite de ciudadanía”, agradeciendo al mandatario por atender su petición. “No lo habría hecho sin ti”, escribió.

La Trump Gold Card es una visa otorgada a personas que pueden brindar un “beneficio sustancial” al país. El proceso contempla una tarifa inicial de 15 mil dólares y el pago de un millón de dólares para acceder a la residencia permanente.

La entrega del documento generó fuertes críticas contra la cantante trinitense por su cercanía con la administración de Donald Trump, en medio de las redadas del ICE y tras recientes hechos violentos en Minneapolis, Minnesota.

Las reacciones y críticas de los internautas se intensificaron al recordar que arribó al país americano a los cinco años, en condición migratoria irregular, tras emigrar con su familia desde el país caribeño Trinidad y Tobago.

Tras el evento, Minaj y Trump grabaron un video en el que la rapera lo llamó su “presidente favorito” y “el mejor de todos los tiempos”. En meses recientes, la artista ha respaldado abiertamente a la administración.