“Tienen que sobrevivir”: Trump minimiza llegada de crudo ruso a Cuba

marzo 30, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no le preocupa que Cuba reciba crudo de un petrolero ruso ubicado en las inmediaciones de la isla, al asegurar que el país caribeño “tiene que sobrevivir”.

En declaraciones a bordo del avión presidencial, el mandatario desestimó que el suministro de combustible tenga impacto en la situación interna de Cuba y sostuvo que el gobierno de la isla se encuentra “terminado”.

“No me molesta (…) tienen un mal régimen, un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa”, declaró el presidente estadounidense al referirse al envío del cargamento ruso.

Asimismo, indicó que prefiere permitir cierto alivio al bloqueo energético impuesto, al señalar que la población requiere acceso a servicios básicos como calefacción, aire acondicionado y suministro eléctrico.

Las declaraciones se producen en medio de reportes sobre la autorización de Estados Unidos para el arribo del buque ruso Anatoly Kolodkin, un tanquero sancionado por Washington y la Unión Europea.

La embarcación transporta más de 700 mil barriles de crudo y se encuentra a pocos kilómetros de la costa oriental de Cuba, con previsión de arribar a un puerto de la isla en las próximas horas.

La llegada del cargamento contribuiría a aliviar la crisis energética que enfrenta Cuba, caracterizada por apagones prolongados y limitaciones en el suministro, en medio de restricciones al acceso a combustible.

De acuerdo con algunas estimaciones, la nación caribeña requiere alrededor de 100 mil barriles diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales cerca de 40 mil provienen de producción nacional.