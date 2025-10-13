Netflix confirma fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton con Benedict como protagonista

octubre 13, 2025

El esperado regreso de Bridgerton ya tiene fecha. La cuarta temporada de la aclamada serie de época de Netflix se estrenará en dos partes, la primera el 29 de enero de 2026 y la segunda el 26 de febrero del mismo año, con un total de ocho episodios.

En esta nueva entrega, el foco se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el segundo hijo de la familia, un artista bohemio que deberá enfrentarse al dilema del amor y la libertad. La historia está basada en la tercera novela de Julia Quinn, Una oferta de un caballero, donde un misterioso baile de máscaras cambiará su destino para siempre.

Benedict y Sophie vivirán un romance inspirado en un cuento clásico

A diferencia de sus hermanos, Benedict parece decidido a no casarse. Sin embargo, su vida da un giro durante una noche mágica organizada por su madre, Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), donde una mujer fascinante logra conquistar su atención.

“La trama es un giro inesperado respecto a Cenicienta. Recuerdas cómo te contaban esas historias de niño: su magia y su romance”, explicó Luke Thompson, protagonista de la temporada. “Es realmente emocionante integrar eso en el mundo que conocemos de Bridgerton… Es una historia fantástica, pero también, espero, muy cercana”, añadió.

Esa misteriosa mujer es Sophie Beckett (Yerin Ha), una joven criada con un pasado complejo que deberá ocultar su identidad en un mundo donde el amor y el estatus social parecen irreconciliables. “Lo que me atrajo de Sophie fue que siempre se enfrenta a obstáculos, algo que tiene que superar constantemente. Ya sea su lucha por el estatus social o intentar ocultarle sus sentimientos a Benedict”, reveló Ha sobre su personaje.

Viejos conocidos y nuevas caras regresan a la alta sociedad londinense

La cuarta temporada reunirá a los rostros más queridos de la saga, incluyendo a Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Simone Ashley (Kate Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton) y Luke Newton (Colin Bridgerton), entre muchos otros. Además, se sumarán nuevas figuras que prometen aportar frescura y drama a la historia.

La cuarta entrega está a cargo de la showrunner Jess Brownell, con Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen como productores ejecutivos. Todo apunta a que esta temporada fusionará la intensidad romántica con un aire de cuento de hadas, manteniendo el estilo visual, la pasión y la intriga que han convertido a Bridgerton en uno de los mayores éxitos de Netflix.

Antes del estreno, los fans pueden revivir los romances y escándalos de las primeras tres temporadas, disponibles en la plataforma.